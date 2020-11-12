蘇揆上午拍板「振興三倍券新增發放對象」，將從16日、下周一起，發給 持有「有效永久居留證者」及「外交官員證者」，約1萬3000人。蘇揆說，在感恩節、聖誕節前夕，政府以此表達對他們的感謝。

蘇揆上午在行政院會說，三倍券推出迄今已有超過2297萬人約97％的國人領用，從連續幾週的院會報告案中，可以看到，三倍券成功帶動各項內需消費，確實達成當初設定的「好領、好用、好刺激」的效果；除了這三好，我們還有一個「最溫暖」，也就是全國2300萬國民，從剛出生的嬰兒到高齡長者，皆可領取，15萬名有居留權的配偶也能領取，中低收入戶、弱勢者，政府還直接將1千元匯入戶頭，讓他們可以直接拿這1千元去兌領3千元的3倍券進行消費。

蘇揆說，2周前國發會主委龔明鑫在院會提議，是否對在台外籍人士發放三倍券，經行政院秘書長李孟諺多次邀集相關部會研商後確認可行，因此，將持有「有效永久居留證者」及「外交官員證者」，約1萬3000人，這些在台的外籍人士，不乏對台灣有深厚感情、認同台灣、有特殊貢獻者，或是在台外交使節、長期無私服務台灣人民的神職人員，把他們增列為三倍券的領取對象，並自下周一(11月16日)起開始領取。

蘇揆說，在感恩節、聖誕節前夕，政府以此表達對他們的感謝，也邀請他們共同來參與今年最重要的刺激消費政策，讓他們一方面能領到這份設計精美的小禮物，一方面也共襄盛舉、帶動消費，這也是展現臺灣是一個充滿濃厚人情味，溫暖而友善國家。

他表示，後續將由經濟部立即修訂3倍券發放辦法，請內政部確認所增加的可領取名單，相關發放、領用的程序，也都請相關部會、中華郵政公司全力配合，務必讓這項美意能夠做到最好。

(中時 )