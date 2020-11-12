新北市議會目前正分組審查預算，新北市議員周雅玲指出，新北目前只有青年事務委員會，每年預算增加，明年還打算成立「青年行動辦公室」，新北青年人口不斷流失，既然青年事務委員會許多業務與其他局處有重疊且越來越多元，預算越來越吃重，成立青年事務局整合資源，才能留住青年人才。

周雅玲指出，今年青年事務委員會編列220萬，舉辦許多場創生培力坊、學校社團青創交流合作、跨局處合作推動相關關活動，也設置青年專區彙整12個局處共87個青年計畫，洋洋灑灑這麼多的跨局處計畫，還是難以避免青年人口從新北流失到其他縣市。

周雅玲說，明年預算增加到505萬，並要試辦「青年行動辦公室」擴大辦理青年主題座談及地方創生計畫，既然青年事務委員會在去年不斷地動了起來，也有見了成效，於此本黨團要求市府成立「青年事務局」將府內青年業務做一個統籌規畫，比照桃園設立綜規科、職涯科、公共參與科，等跨局處整合青年業務，端出實際的政策讓新北市的青年看見，使不斷流失的青年人口止血。

周雅玲強調，看的出來侯市長想要搶攻青年族群，在經營上不斷與時俱進讓整個市府更貼近年輕人，但實際的數據是年輕人口不斷向外流失，既然要做就不要做半套，僅編505萬元的預算要照顧到青年族群簡直九牛一毛，更何況單一個委員會要跨局處橫向整合曠日廢時，不如直接成立青年事務局讓年輕人看見市府的美意，否則試辦到最後讓年輕人看見的只是不斷的被消費而已。

(中時 )