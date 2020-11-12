國內3家疫苗廠都即將邁入第2期臨床試驗，此次臨床試驗將結合第3期一起進行。中央流行疫情指揮中心昨公開徵受試者，開放有意願的民眾於「COVID-19疫苗臨床試驗意向登記平台」登記。截至今日上午11點半，登記的人數就破萬，距離目標只剩一半。

國產疫苗徵受試者，是2、3期臨床試驗結合一起來做，各家收案約3500人，但登記平台的目標人數為2萬人。民眾登記後，需要進一步評估才得知是否能成功受試。若為監護、輔助宣告的成年人，以及慢性病患、免疫系統疾病、1個內曾進行大手術、癌友、嘗試懷孕者，都不能參加，民眾登記了也可改變心意。

中央流行疫情指揮中心昨日表示，臨床試驗結果若與預期相符，並通過食藥署審核，就可申請緊急使用授權，若順利，預計最快第2季末就可開放國人接種國產疫苗。

距離指揮中心公布開放不到一天，截至今日上午11點半，登記的人數就破萬，距離目標只剩下一半，人數持續增長中。

(中時 )