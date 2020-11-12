2020年適逢慈濟推動環保30年、世界地球日50周年，秉持推動環保的堅持，慈濟基金會即將於14日與15日連續兩天，舉行「第六屆慈濟論壇：未來地球與綠色行動」，並邀請多名產官學代表與談。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文(中)、文史處主任何日生（右）、前教育部長蔣偉寧（左）12日出席起跑記者會，呼籲永續愛地球。（鄧博仁攝）

2020年適逢慈濟推動環保30年、世界地球日50周年，秉持推動環保的堅持，慈濟基金會即將於14日與15日連續兩天，舉行「第六屆慈濟論壇：未來地球與綠色行動」，並邀請多名產官學代表與談。慈濟慈善事業基金會執行長顏博文表示，本次論壇聚焦如何減緩氣候變遷災害，以及如何將綠色行動發展成永續經濟。

過去30年，台灣擺脫垃圾島的惡名，並成為國際環保模範生，這是政府與民間團體共同努力的成果。但身處全球經濟發展時代，人類耗用地球資源甚遽，氣候變遷已升級為氣候緊急狀態，再加上新冠肺炎疫情持續居高不下，讓2020年成為人與自然關係最不安定的一年。

為檢視環保思維，慈濟基金會將於本周末連續兩天舉辦「第六屆慈濟論壇：未來地球與綠色行動」，活動邀請前副總統陳建仁、我國首任環保署長簡又新、前經濟部長施顏祥、衛福部長陳時中、水利署長賴建信、台灣師範大學教授葉欣誠、台大教授蔣本基、台達電子文教基金會、電動車品牌Gogoro、荒野保護協會、海湧工作室等民間團體共同參與，共同重新檢視環保思維，提出與時具進的環保行動。

論壇起跑記者會今(12)日在台北舉行，慈濟慈善事業基金會執行長顏博文提到，慈濟環保志工在全球累積超過11萬人，環保站分布19個國家地區，

無時無刻都在守護地球，今年看到氣候暖化現象特別嚴重，發生多起颶風、水災與旱災等天災現象，慈濟希望能提出具體解決行動，因此在全球廣邀產官學研代表與談，盼能找到解決氣候變遷的問題，而本次論壇聚焦如何減緩氣候變遷災害，以及如何將綠色行動發展成永續經濟。

台師大環境教育研究所教授葉欣誠則說，針對論壇，他率團隊進行民調，了解國人環境永續行為，發現台灣民眾對環境永續已有很明確的認知，並且重視與同意必須做好環保，都是正向的表現。

慈濟基金會文史處何日生主任指出，佛法肯定眾生皆有生命，因此對慈濟來說，體現環保的概念，進行回收就是回收生命。

何日生提到，各地的環保站志工，可能有心靈憂傷的、肢體有殘疾的、甚至犯罪的人等等，但從事環保回收工作，「每天都在回收與挽救生命，每天都在挽救無數的物質生命」，以此加以推廣，鼓勵民眾不要使用一次性用品，並從生活致力從事環保回收。

(旺報 )