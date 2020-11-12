前總統陳水扁今在臉書以「台灣沒有病一定是阿扁病了」為題發文，用這次美國大選引發不同立場的對抗比喻諷刺，「民主不再是人人有言論自由、民主不能包容異見、民主只剩一言堂、民主是你做民我替你做主、民主是我做主你做不了主、我不喜歡的人你也不能喜歡」。

陳水扁指出，曾幾何時，台灣社會變成民主不容許有不同的聲音，民主不再是人人有言論自由，民主不能包容異見，民主只剩一言堂。

他說，「民主是你做民我替你做主，民主是我做主你做不了主、我不喜歡的人你也不能喜歡，我討厭的人你也要跟著討厭，我不想看到的人你也不可以提到他，我深惡痛絕的人你也不能跟他同框，我的敵人不可以成為你的朋友，我跟著你走但你要聽我的」。

他表示，為了美國的總統大選，已經沒有理性討論的空間，愛國情操民族感情才是政治正確，否則就是會出賣台灣的中共同路人，「台灣沒有病一定是阿扁病了，矇著眼睛千萬壑我獨行，非凡尚水是沒人在跟隨假相伴」。

(中時 )