民進黨美女立委高嘉瑜針對萊豬問題，在立院質詢外交部曾厚仁次長的影片竟意外成為外界關注焦點，對此，宅神朱學恒表示，高嘉瑜這幾天質詢外交部次長出大事啦！更譏諷民進黨為此上上下下嚇得屁滾尿流失了魂。

民進黨立委高嘉瑜。(本報系資料照)

臉書「小聖蚊的治國日記」粉專11日發布一段立院質詢，只見高嘉瑜針對美豬議題質詢曾厚仁。高嘉瑜詢問，「當初我們決定要開放萊豬的這個決定，是美國主動的要求？還是我方自己主動拋出的善意」？曾厚仁回答「這是我方...痾...就整體國家利益作考量之後...」，高嘉瑜對於曾厚仁的回應表示，「所以這是我方主動拋出的善意」。該粉專大驚，「誤會大了。原來萊豬不是美國要求的，是台灣自己爭取來的。」

圖片摘自小聖蚊的治國日記。

對此，朱學恒在臉書表示，「高嘉瑜這幾天質詢外交部次長出大事啦！她竟然讓次長說了實話，原來開放瘦肉精根本是我方主動，沒有交換條件，民進黨上上下下嚇得屁滾尿流失了魂」！底下網友也直言，「很多人都說是為了跟美國交換利益，結果現在證明交換利益這個事情是虛設」、「看來林淑芬不是民進黨唯一良心了」、「這就是台灣人民的悲哀」、「外交部突然吃了誠實藥」。

圖片摘自朱學恒臉書。

眼見事態嚴重，民進黨也趕快在臉書澄清，這個指控是斷章取義，並發布當天高嘉瑜和外曾厚仁的逐字稿，逐字稿內容如下：

曾厚仁：「報告委員，您剛剛講的這個善意是對川普的政府來表達的。這個並不正確，因為我們的政策宣布之後，美國兩黨的重要人物跟議員，全都是表示支持和歡迎」

高嘉瑜：「那拜登歡迎嗎？」

曾厚仁：「拜登也非常歡迎。」

高嘉瑜：「他也支持你這樣的做法？」

曾厚仁：「是的。」

民進黨強調，美豬進口不是對任何人拋出善意，是整體國家利益考量。 有關媒體報導與網路上渲染「台灣對川普政府主動拋出要進口萊劑豬肉」、「是台灣主動拋出善意」等言論，外交部已澄清，曾次長於11月2日回應立委提問時，明確表示，這是我國政府考量整體國家利益的科學決定，網路上流傳的相關說法並不完整。

圖片摘自民主進步黨臉書。

(中時新聞網)