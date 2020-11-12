市場傳出北京市政府和清華控股評估紫光集團財務情況，紫光集團3檔存續債「19紫光01」、「19紫光02」、「18紫光04」重挫，跌幅均逾30％，盤中二度臨時停牌。

REDD報道，北京市政府和紫光集團的控股股東清華控股11日派出由北京市副市長殷勇領導的小組評估紫光集團的財務情況。報道稱，北京市政府選派清華控股董事長龍大偉為紫光集團新的執行董事長人選，這個小組同時正向有國企債務重組經驗的金杜律師事務所徵求意見。

而在3天後，紫光集團還有人民幣（下同）13億元債券到期兌付，「17紫光PPN005」將於11月15日到期，市場擔憂紫光現金流。

華爾街見聞引述南京證券分析師楊浩此前說法稱，紫光集團評等被列入降級觀察名單後，可能會有更多投資者出庫、低價拋售。今年紫光在引入投資者方面的進展不及市場預期，而近期不贖回永續債也顯示公司承壓，下一步重點要觀察其能否獲得政府方面的支持。

(工商 )