議長沈宗隆（第一排右三）接受陳情書。（周麗蘭攝）

二崙鄉庄西村洲仔社區理事長顏順隆遞交陳情書時突然下跪哽咽，即時被張麗善拉起。（周麗蘭攝）

縣長張麗善宣布達成協調好消息，縣府協助三好米集團進入工業區或專區建稻穀烘穀廠。（周麗蘭攝）

400多名二崙鄉民聽到好消息滿意離去。（周麗蘭攝）

雲林二崙鄉民連日來抗議三好米集團億東公司將在旭光國小附近農地設置稻穀烘乾廠，在雲林縣鄭府積極協調下達成三贏：廠商接受縣府輔導進入工業區設廠，村民安心生活。400多名鄉民今（12日）到縣議會陳情得知好消息，高喊「謝謝縣長」、「謝謝議長」。

二崙鄉大庄村、西庄村400多名搭7輛遊覽車、近40輛小客車12日上午十點到縣議會向議長沈宗隆遞交陳情書，西螺區縣議員廖偉晴、李明哲、廖秋萍、廖萬、游淑雲，二崙鄉代鍾東榮與鴻美雲陪同出席。

議長沈宗隆接受陳情書表示，連日來鄉親不滿的意見，縣政府、縣長都聽到了，也積極協助，業者原本退讓不建烘穀廠，改作為倉庫，但民眾仍擔心是緩兵之計，縣府又再積極勸說廠商改於偏僻地區設廠，民眾請放心。

在縣議會備詢的張麗善隨後出面接受陳情書，庄西村洲仔社區理事長顏順隆遞交陳情書時突然下跪哽咽，即時被張麗善拉起。

張麗善表示，看到這麼多鄉親來縣議會陳情心裡很難過，三好米在二崙鄉設置稻穀烘乾廠一事原本不是壞事，三好集團也是好廠商，但地點造成困擾，包括粉塵、噪音、交通，縣府一直在溝通，廠商也同意另覓他地。

張麗善說，三好米集團蓋此烘穀廠是要協助收購公糧而設，站在縣府的立場，她也不希望遷到外縣市，盼業者能留在雲林照顧農民，縣府輔導進入工業區或專區，目前已取得共識，縣府完全支持廠商另覓土地，鄉親可以帶著好消息回去通報。

(中時 )