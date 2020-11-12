新北市中和區有近70間土地公廟，區公所連續第9年舉辦「中和土地公文化祭」，自2日至22日止舉辦一系列活動。（葉書宏攝）

新北市中和區有近70間土地公廟，區公所連續第9年舉辦「中和土地公文化祭」，自2日至22日止舉辦一系列活動。（葉書宏攝）

新北市中和區有近70間土地公廟，區公所連續第9年舉辦「中和土地公文化祭」，自2日至22日止舉辦一系列活動。（葉書宏攝）

新北市中和區有近70間土地公廟，區公所連續第9年舉辦「中和土地公文化祭」，自2日至22日止舉辦一系列活動。（葉書宏攝）

新北市中和區有近70間土地公廟，區公所連續第9年舉辦「中和土地公文化祭」，自2日至22日止舉辦一系列活動。（葉書宏攝）

新北市中和區有近70間土地公廟，區公所連續第9年舉辦「中和土地公文化祭」，自2日至22日止舉辦一系列活動，民政局副局長楊薏霖、中和區長賴俊達等今（12日）上午出席宣傳記者會，邀請民眾於疫後時代一起感受福德正神的庇佑。

活動在舞龍舞獅開場下揭開序幕，賴俊達、楊薏霖、力行福德宮主委林寬仁、南山福德宮代表及中和區宮廟代表、市議員金瑞龍、張志豪、游輝宂、陳錦錠助理、張維倩助理及里長們共同攜手宣布土地公文化祭正式展開，主要活動將於22日登場。

賴俊達表示，土地公文化祭自2012年舉辦以來，邁入第9個年頭，展現市府及區公所重視關懷在地福德文化傳承，中和區有近70家土地公廟，尤其是擁有全國最高土地公神像的南山福德宮更是享譽全台、香火鼎盛。

今年在新冠肺炎防疫期間，特別感謝各宗教團體積極配合防疫政策，取消或縮減大型宗教活動落實各項防疫作為，提供防疫物資及捐贈防疫基金，無私的愛深入社會每個角落，與土地公「守護鄉里、關懷社區」大愛精神相輔相成，如同福德正神無私奉獻的愛護佑每一位民眾。

中和區宗教團體積極配合防疫作為受，國內外媒體注目，尤其在外媒方面，包括德國之聲、日本NHK等都至中和採訪及深入報導，其收視人口高達1億以上人口，防疫作為揚名國際，可謂基層防疫標竿，是全國效仿的最佳榜樣。

中和區公所表示，土地公文化祭設計一系列文創精美紀念品，包含升級版2.0土地公造型悠遊卡1000份、土地公帆布後背包、旅行收納包、土地公小領巾、小神衣吊飾等文創好禮，敬邀全民一起來中和祈福求健康拿好禮。

11月22日當日表演活動節目多樣精采，有最受歡迎的「擲神筊大賽送4K 55吋電視」、「闖關活動摸彩抽石頭機器人」及「闖關抽文創好禮」及大小朋友都喜愛的「DIY手作彩繪遛遛球及土地公捏麵人」等多項超值好禮，讓市民朋友在後疫情時代，落實防疫之餘，走出戶外動健康，放鬆享受生活，招好運得大獎。

(中時 )