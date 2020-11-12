配合防疫需求，中央流行疫情指揮中心規定，社福類外籍移工來台須集中檢疫，因為集中檢疫床位不足，雇主必須抽籤決定移工入境先後順序，導致有雇主申請超過半年，至今仍等不到移工入境，雇主代表今與國民黨立委林奕華共同呼籲，希望放寬檢疫規定，同意雇主自費讓外籍移工入住防疫旅館檢疫，並增加隔離床位，以滿足家庭看護工需求。

中央流行疫情指揮中心規定，因大量勞動類外籍移工大量引進，入境由僱主負責相關檢疫，自行安排檢疫場所，但社福類移工強制規定要集中檢疫，但目前檢疫床位僅1500床，供不應求，導致約有4000位移工進不來，有家庭照護需求的雇主非常著急。

林奕華今陪同多位雇主代表舉行記者會，並邀請勞動部、衛福部到場說明。林奕華表示，政府陸續對各國白領階級有條件解封，開放經濟泡泡、外交派派等，對於移工引進卻不同待遇，因床位不足，雇主必須抽籤，且抽中要求4天內要入境，現在飛機不是天天飛，根本不可能；此外，有雇主有迫切需求，造成社福移工權利讓售的黑市交易。

雇主A小姐指出，今年4月就提出移工申請，各國因疫情延燒鎖國，申請移工無法入境，如今各國陸續開放，結果發現移工進不來，還要排隊等抽籤，希望政府比照勞動類外勞檢疫規定，開放雇主自費讓移工到防疫旅館檢疫，如果評估窒礙難行，也應該大幅增加檢疫床位。

C先生質疑，他聘僱的泰國移工，前陣子回國奔喪後，因為檢疫床位問題無法入境台灣，外籍商務人士入境卻僅須隔離5天，無須集中檢疫，難道病毒會選擇對象嗎？不能因為身分不同差別待遇，希望能提供雇主自費防疫旅館等選擇。

對此，衛福部表示，社福類移工入境後是照顧長輩，接觸對象類別不同，所以檢疫規定有所差異，近期已再徵用中部一家集中檢疫所，可增加100餘床，未來會持續釋出更多檢疫床位。勞動部則說，下周二起將取消抽籤制，改採取得簽證日期依序排序入境。

(中時 )