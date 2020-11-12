CMOS影像感測器（CIS）封測廠同欣電(6271)受惠併購效益及旺季訂單暢旺，本業獲利動能躍升，帶動2020年第三季稅後淨利跳增至3.9億元，創近5年高點，每股盈餘（EPS）1.8元。累計前三季稅後淨利躍增至9.6億元、每股盈餘5.17元，雙創近6年同期高點。

同欣電股價本月逐步走揚，今（12）日開高後震盪走高，最高上漲3.68％至141元、回升至近1月高點，領漲封測族群。三大法人上周合計買超222張，本周迄今擴大買超達1686張，其中昨日便買超達1016張。

同欣電第三季合併營收創28.76億元新高，季增39.43％、年增50.82％，毛利率29.64％、營益率20.20％雙創近2年高點。雖因匯損致使業外虧損擴大，稅後淨利3.9億元，季增30.97％、年增近1.08倍，仍創近5年高點，每股盈餘1.8元、在股本膨脹下亦創近2年高點。

累計同欣電前三季合併營收68.91億元、年增28.95％，創同期新高。毛利率27.74％、營益率18.69％，雙創近6年同期高點。雖然匯損拖累業外顯著由盈轉虧，稅後淨利9.6億元、年增達93.86％，每股盈餘5.17元，雙創近6年同期高點。

觀察同欣電第三季產品營收，影像產品15.72億元，季增66.21％、年增達1.97倍，混合積體電路模組5.51億元，季增39.58％、年增1.7％。陶瓷電路板5.2億元，季增4.5％、但年減23.73％，高頻無線通訊模組1.74億元，季增0.55％、年增達84.25％。

累計同欣電前三季影像產品營收32.27億元、年增達1.18倍，陶瓷電路板營收15.82億元、年減21.08％，混合積體電路模組營收14.06億元、年減3.34％，混合積體電路模組營收5.26億元、年增達97.39％。

同欣電先前法說時表示，受惠自身業務成長及併購車用CIS封測廠勝麗效應挹注，預期第三季營收可望季增逾2成。實際結果季增達近4成，表現優於公司預期，但略低於法人預期，主因受累華為禁令，CIS因調整規格導致8月表現不如預期，9月已見回升。

不過，投顧法人指出，同欣電受惠稼動率提升及產品組合轉佳，帶動象徵本業獲利的毛利率及營益率顯著提升，表現優於預期。雖然業外受匯損擴大及認列金融資產帳面價值減損，以及換股併購勝麗致使股本膨脹達43％等不利因素影響，整體獲利表現仍優於預期。

同欣電10月自結合併營收10.63億元，月增1.26％、年增達51.75％，連4月改寫新高，主要受惠四大產品線營收均較9月成長，未受中國十一長假提前拉貨因素干擾。累計前10月合併營收79.55億元，年增達31.59％，續創同期新高。

同欣電將於18日召開法說，說明第三季營運概況及後市展望，並預計於19～27日停止交易、辦理現金減資約24.45％，於30日恢復交易。投顧法人則看好同欣電第四季營收可望續揚，營收可望季增個位數百分比、續創歷史新高，獲利亦可望跟進小幅成長。

(時報資訊)