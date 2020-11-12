彰化檢方接獲檢舉，昨天下午發動搜索，查扣田尾健康天使公司大批未經許可的黑心醫用口罩。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

又查獲口罩國家隊禁不起口罩暴利誘惑，偷偷擴廠生產未經核准的醫用口罩魚目混珠，甚至還冒險印上MIT雙鋼印上繳國家徵用口罩。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

又查獲口罩國家隊禁不起口罩暴利誘惑，偷偷擴廠生產未經核准的醫用口罩魚目混珠，甚至還冒險印上MIT雙鋼印上繳國家徵用口罩。彰化檢方接獲檢舉，昨天下午發動搜索，查扣田尾健康天使公司大批未經許可的黑心醫用口罩。（檢方提供／謝瓊雲彰化傳真）

新冠肺炎全球肆虐，也讓過去無利可圖的口罩場一夕間鹹魚翻身；彰化檢警近日查獲位在彰化縣田尾鄉的口罩國家隊「健康天使」醫用口罩，擴建二廠後偷偷生產尚未核准許可的醫用口罩，混充成醫用口罩，不只在市面販售，甚至印上雙鋼印交給政府徵用，保守估計每個月不法獲利上千萬元。

檢警調查，位在彰化田尾中山路的「健康天使公司」為口罩國家隊，已取得衛福部第一等級醫療器材許可證，可生產合格的醫用口罩，59歲盧姓負責人亦經營鴻海奈米科技公司，經銷自家生產口罩。

由於口罩利潤一夕爆增，盧男默默在田尾鄉四維巷某處擴建口罩二廠、並添購口罩生產機台，除了生產一般平面口罩，亦可經申請或核准許可證後，生產醫療用口罩。

盧男因貪圖口罩暴利，明知擴廠後須先申請核准許可證後才能生產醫用口罩，卻仍偷跑，甚至還將政府發給的MIT口罩雙鋼印防偽機器，也偷偷拿到二廠使用，將未經許可的二廠生產口罩上繳國家隊徵用口罩。

檢方初步核算，已銷售的違法口罩數量高達1033萬1300片，其中甚至包含421萬2000片交給國家隊的徵用口罩；工廠內也現場查扣1906箱、共計381萬2000片違法醫用口罩，口罩機2台、雙鋼印模具7組。

彰化地檢署襄閱主任檢察官葉建成指出，許可證限定之製造廠僅限中山路工廠，但盧男涉嫌自今年9月底起，在二廠擅自製造生產同為健康天使品牌之醫用口罩，並以鴻海奈米公司名義對外販售。

檢方11日接獲檢舉後，指派檢察官賴政安指揮專案小組偵辦，昨天下午出動檢調、彰化縣衛生局與經綠處，到健康天使公司的工廠與倉庫同步搜索、並進行行政稽查，傳喚盧姓負責人到案說明；訊後依盧男涉嫌違反《藥事法》諭知80萬元交保。

(中時 )