大成鋼(2027)第三季仍虧損，前三季每股淨損0.83元；因美國商務部10月宣布對德國等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，預期大成鋼可望受惠，投信持續買超支撐股價。

大成鋼公告前3季合併財報，營收428.07億元，營業淨利3.3億元，第3季受惠不鏽鋼價格回升，本業轉盈，並扭轉上半年本業虧損的狀況；但業外虧損拖累，前三季歸屬於母公司淨損10.31億元，基本每股虧損0.83元。其中，第三季每股淨損約0.07元，相對上半年單季明顯收斂。

大成鋼本波股價強勢上攻。投信買盤點火，近20日，投信共買超大成鋼近2.8萬張，周三仍買超300張。

美國商務部10月宣布對德國等18國進口鋁板捲產品，祭出反傾銷措施，預期將有助於美國鋁板供需狀況，大成鋼為全美最大鋁捲板通路商，將不會受到反傾銷稅率干擾，營運可望因此受惠。

美國公布對18國進口鋁捲板反傾銷初判稅率，預期美國市場將出現每年50萬噸供需缺口，在美國本土供給產量有限下，將有機會將啟動一波漲價，美國最大鋁捲板通路商大成鋼將可望受惠。

大成鋼是美國最大鋁捲板通路商，占營收比重約55-60%，目前每個月出貨約1.5-2萬噸，預料在上述政策帶動明年出貨量回升至2.5-3萬噸，若加上漲價效應，有利大成鋼明年獲利比今年谷底明顯成長。

(時報資訊)