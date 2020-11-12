基層農會總幹事選舉正受理登記，13日即將截止收件，但高雄大樹區農會現任總幹事張清榮至今仍未登記，引發揣測，外傳他將出任高市農業局局長；據了解，市長陳其邁看中他基層農會出身、聲望夠，希望藉助他的推廣長才替高雄行銷農產品，在地議員更肯定他平時照顧農民，「是一時之選」。

農會選舉變動一向不大，若無特殊狀況，現任通常都會爭取連任，但地方發現，明日總幹事登記即將截止，大樹區農會總幹事張清榮卻遲遲沒登記，並傳出將改由農會歐姓祕書參選，深入探詢，才知外傳張清榮已獲陳其邁邀請出任農業局長。

6月罷韓後，高市農業局長出缺至今，今日傳出張清榮即將接任，但市府並未證實，新聞局長董建宏表示，市長陳其邁認為代理局長表現不錯，最近他沒徵詢任何人事，全心準備議會總質詢。

張清榮態度也相當低調，不願正面回應，強調局處首長人事是市長職權，一切尊重陳其邁。

然而據側面了解，張清榮已獲陳其邁徵詢出任農業局長，預計等農會總幹事登記結束後擇期公布；據悉，陳其邁看中張清榮基層出身，對地方農業相當熟悉，在農會體系有一定聲望與人脈，且長期積極推廣農產品，投入地方創生，與他的施政理念不謀而合。

仁武、大樹、鳥松、大社選區的市議員邱俊憲表示，陳其邁上任前尋覓小內閣時，即聽說張清榮有獲得徵詢，但不清楚後續發展。邱俊憲說，張清榮是站在第一線協助農業發展的資深前輩，對農業加值、行銷經驗豐富，推廣大樹玉荷包、金鑽鳳梨也投入非常多心力，對農民的照顧更是不在話下，若真的出任農業局長能夠很快上手，絕對是一時之選。

張清榮畢業於屏榮高級商工職業學校，1997年當選當時高雄縣大樹鄉農會第13屆理事長，2001年當選總幹事，連任5屆至今。

(中時 )