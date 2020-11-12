洗車順便洗頭？一名網友PO出超狂影片分享，一名長髮女子在洗車廠中彎腰洗頭，洗髮精疑是用10元投幣機的車用泡泡，接著還直接拿起水管沖洗，讓在場的男騎士直接看傻，甚至還被驚到當機僵在原地，而影片也被網友瘋傳，引發熱議。

網友在臉書社團《爆廢公社》分享一則影片，一名長髮女子站在洗車場中，先是拿起泡泡管往頭上狂噴，接著還拿起水管沖洗，就這樣旁若無人的「洗起頭來」，讓人看得瞠目結舌，原PO也忍不住直呼「會不會太猛了！」

從影片中可見，當時停車場中還有一名男子，原本正蹲著擦洗機車，卻因為女子洗頭畫面實在太驚人，竟然直接僵在原地，眼神直直的盯著女子，蹲在車旁看傻了眼。

超狂影片曝光後，也引發網友討論，「自助洗頭？」、「再投20可以上髮蠟、最後風槍吹乾」、「比百元剪髮更便宜的，銅板洗頭？」、「很好笑，但是蠻省錢的耶」、「洗頭還好，旁邊傻掉比較好笑」、「有神快拜」、「家裡水不夠強。老娘來自助洗車這洗頭不行嗎？」、「比美髮店便宜，沒毛病」、「好猛」。

而在一旁看呆的男騎士的反應，讓不少網友笑歪紛紛直呼，「你看那個蹲著的人，完全看到出神欸」、「歐兜邁（台語：機車）車主整個看傻了」、「小老弟看到傻眼了！學到新知識」、「隔壁車主需要收驚」。

(中時新聞網)