對於撤回拜登在賓州勝選，「真清晰政治」並未有將拜登在賓州勝選撤回的動作，實際上該網站從未做出拜登在賓州勝選的預測。

對於撤回拜登在賓州勝選，「真清晰政治」並未有將拜登在賓州勝選撤回的動作，實際上該網站從未做出拜登在賓州勝選的預測。

雖然美國總統大選仍有部分州在計票中，但如美國有線電視新聞網等主流媒體已普遍預測拜登為本屆大選贏家。不過網路上熱傳一部影片指出，一向被媒體引用的民調數據網站「真清晰政治」將拜登在賓州勝出的預測收回，在社群媒體上引起熱議。不過，該網站共同創辦人兼總裁貝文表示，「真清晰政治」並未有將拜登在賓州勝選撤回的動作，實際上該網站從未做出拜登在賓州勝選的預測。

據路透社報導，經常報導美國極右派媒體新聞的Youtube頻道「Next News Network」於10日首次貼出該部影片，稱「號外！世界應該看看，風向轉了，川普正在崛起」，隨後也在臉書上流傳。在影片中，該頻道經營者法蘭奇（Gary Franchi）稱無政黨傾向的「真清晰政治」（RealClearPolitics）撤回拜登在賓州的勝利，藉此宣稱拜登不足贏得入主白宮的270張選舉人票。

Although most news organizations have called the race for Biden, several key states are still counting votes, the president's legal teams are launching court challenges, and Giuliani goes on Twitter. @TomBevanRCP and @CarlCannon discuss the ongoing chaos https://t.co/iSGvuLe5RK pic.twitter.com/o4ddMzspmX — RealClearPolitics (@RealClearNews) November 10, 2020

這部影片隨後由多位如佛州前檢察長邦迪（Pam Bondi）、前白宮新聞秘書史派瑟（Sean Spicer）與川普私人律師朱利安尼（Rudy Giuliani）等川普盟友轉貼。但邦迪不久後就刪除轉貼，史派瑟之後也轉貼「真清晰政治」的聲明，只有朱利安尼在推特上堅稱「『真清晰政治』撤回拜登在賓州勝選，讓選戰勢均力敵；而這只是開始，讓我們好好檢視那些大媒體是如何審查這些發生中的挑戰」。

報導指出，「真清晰政治」共同創辦人兼總裁貝文（Tom Bevan）稱朱利安尼的說法完全錯誤，表示「我們從未稱賓州由拜登勝出，預測從未改變」。該網站主管卡農（Carl M. Cannon）表示，從未改變過賓州的選舉結果。

This is false. We never called Pennsylvania, and nothing has changed. https://t.co/YXZ1PjI7Ud — Tom Bevan (@TomBevanRCP) November 10, 2020

報導稱，「真清晰政治」預測中，亞利桑那州、喬治亞州、北卡羅納州以及賓州的選舉結果仍呈現灰色，也就是雙方差距太近，難以辨別誰勝出。而路透10日報導指出，拜登在賓州領先4.5萬張票，當前已有98%票開出。

(中時新聞網)