高雄市議會通過食安自治條例，明定高市轄內販售肉品及產製品不得檢出瘦肉精。民進黨立委趙天麟今天在立法院質詢表示，這件事非常離譜荒唐，條例三讀通過後不曉得高雄市牛排館要怎麼賣美牛？外交部長吳釗燮備詢回應說，台灣如果要加入國際社會就要接受國際標準。

趙天麟說，無法想像馬英九開放的含萊克巴多胺美牛被禁止，這樣的禁令也可能違反中央法令，非常離譜荒唐，條例三讀通過後不曉得高雄市牛排館要怎麼賣美牛？

趙天麟又說，他要期許吳釗燮部長，只要是對國家利益對的事情，縱使有一些台灣社會不正確的言論，都要勞煩部長多次表達，不要讓國家利益蒙羞。

吳釗燮則是在面對多名立委詢問我方是主動開放還是被迫開放美豬進口時表示，2001年加入WTO就有對外宣示，台灣如果要加入國際社會就要接受國際標準，從那時候美國就是這樣要求我們，歷任總統都面臨一樣的問題。

吳釗燮指出，馬政府接受了含萊克多巴胺牛肉，當時牛肉可以接受為什麼豬肉不能接受？吃牛肉沒問題為什麼吃豬肉就有問題？包含他自己在內，我們很多外交官大部分都在美國住過，吃了也沒問題。

(中時 )