大陸永煤控股日前發行債務違約，導致大陸債市擔憂情緒擴散，使多檔大陸能源債也連跌不止，平頂山天安煤業「13平煤債」現跌近6％，冀中能源「16冀中01」跌近5％。

華爾街見聞報導，多檔陸資美元債也遭市場拋售，雲南省城市建設投資集團美元債持續下挫，2022年到期的債券跌至每1美元59美分的紀錄新低，11日跌逾13美分，跌幅創有史以來最大。雲南省投資控股集團2022年到期的美元債今日邁向紀錄新低。重慶市能源投資集團將於2022年到期的美元債邁向5月來的最低。

10日永煤其發行的「20永煤SCP003」到期並公告不能如約兌付本金及利息，構成實質性違約，並造成連鎖反應，進而觸發河南最大國企豫能化主體名下10檔債券交叉違約。

廣發證券分析，其實永煤的煤炭業務盈利良好，但非煤業務佔比較高，盈利能力偏弱。永煤屬於控股型公司，這次違約主因在於於母公司承擔了融資角色以及較高的財務成本，資金主要流向虧損的非煤板塊子公司所致。

(工商 )