侯友宜和長者一同做運動（戴上容攝）

侯友宜問候長者（戴上容攝）

連續11年、總價值約1萬2000元新北農漁民免費健檢開跑，新北市長侯友宜12日探視健檢狀況表示，新北聯醫提供高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描儀器，5分鐘便能準確監測心血管疾病守護新北農漁民的健康，歡迎50歲以上的農漁民參加。

侯友宜12日上午至新北市立聯合醫院三重院區關心健檢狀況，他逐一問候醫護人員並與長者們一同做運動表示，60多歲的他仍保持每天行走萬步的習慣，大家平常身體要顧好，不要出大事才找醫生。

侯友宜表示，農漁民長期在戶外環境從事工作，面臨機械事故、噴灑農藥等發生職業傷害風險高，「農漁民長者免費健康檢查」，針對長者常見的工作傷害項目及好發疾病，規畫總價值約1萬2000元的7大項重點檢查項目。

侯友宜指出，聯合醫院引進高科技心血管鈣化指數電腦斷層掃描等儀器，不用施打顯影劑整體可提升長者健檢舒適度，只要5分鐘便能準確監測心血管疾病，新北市另推出「農漁民健康指引手冊」，協助長者預防治療疾病。

農業局表示，每年符合資格人數約2萬5000人，今年報名人數為4506人，健檢安排專車接送外，醫院將親送檢查報告書，並安排專人健康諮詢；凡設籍新北市、年滿50歲以上、具有農漁會會員或農保資格，每2年即可向戶籍所在地農漁會報名參加健檢即日起至11月30日止。

(中時 )