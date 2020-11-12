【現場直播】柯文哲為"萊豬"議題出席行政院會｜2020.11.12

台北市長柯文哲上午出席行政院會，就美國進口萊豬爭議，向蘇揆表示意見，柯文哲提出2項原則4項建議。（資料照，范揚光攝）

睽違一年半，台北市長柯文哲上午出席行政院會，就美國進口萊豬爭議，向蘇揆表示意見，柯文哲提出2項原則4項建議，說他不是來吵架的，跟蘇揆的溝通算平順。

柯文哲會後受訪時說，他特地到行政院會，不是來吵架，而是以理性務實的態度提出含有瘦肉精美豬進口台灣的爭議，剛才院會都有錄影，很平順，蘇揆也說，既然柯市長是專業意見，就請衛福部跟農委會參酌再看怎麼解決。

柯文哲說，他主要的原則只有兩個，就是「源頭管理，明白標示」，具體建議則有4個，包括既然CODEX的標準是10ppb，我們要改ppm就不要寫0.01ppm就改成0.010ppm，何必要留給人家放水的口實；源頭管理，事實上做為進口國，當然有權力要求生產國的標準，如飼料濃度多少？出口前要停藥幾天，至於邊境要抽驗多少則是技術問題。

柯文哲也說，在明白標示方面，美國都可以標示萊克多巴胺，有什麼理由在台灣不用標，而且貨物進口時就應另給一個稅號；貨物有QR CODE 後續在流動時 台北市就有食材登錄系統，都提供下游業者及消費者參考。

柯文哲也說，美豬問題誰執政就贊成，誰在野就反對，搞到最後不是安全的問題而是安心的問題，所以他認為還是要以務實理性的態度來解決問題，他做為地方首長及醫學專家，就是用很科學的態度來處理這個問題。

(中時 )