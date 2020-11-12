◎藍營反萊豬宣傳影片 邀民眾1122上街

今年民間例行的秋鬥遊行將於22日登場，因應民進黨政府堅持開放萊豬，遊行中將主打反萊豬進口，國民黨也號召民眾響應遊行，並於今日由立法院黨團公布兩支反萊豬宣傳影片，呼籲大家一起上街奪回孩子健康的未來。

◎民團赴國父紀念館抗議 與警爆發衝突

適逢國父誕辰紀念日，333政黨聯盟、民主監督聯盟今天上午到國父紀念館外聯合表達訴求，民主監督聯盟在場外升起紅色氣球，並寫有「我們要和平絕不要戰爭，我們是台灣人也是中國人」的口號，但升起氣球後不久就遭國館駐衛警察詢問，爆發些微衝突。

◎梵高離台近 北台灣濕涼3天

中颱梵高今天凌晨登陸菲律賓中部，中午進入南海，由於距離台灣相對較近，加上東北風影響，今天北部、東部短暫雨，東北部有局部大雨，各地早晚涼，沿海有強風長浪，氣象局表示，颱風中高層水氣移入台灣附近，到周六都是北台灣、東半部濕涼的天氣，其中周五雨最多，全台各地皆有降雨機率，北部山區、宜花雨勢大。

◎菜如店名好「朋派」 炙燒和牛握壽司超狂吃到飽

殺！殺！殺！板橋凱撒大飯店「朋派」自助餐為在新北美食一級戰區殺出一條血路，宣布即日起將原有西式異國自助餐六大餐檯美食升級為以日式料理為主，同時並自即日起推出「日本美食節」活動，平日午餐每位750元、晚餐及假日午晚餐每位950元可無限享用自助餐檯各式料理，供應多達80道佳餚，運用新鮮食材將日式美饌精采呈現，包括傳統鮭魚西京燒、壽喜燒、現炸天婦羅、新鮮現流生魚片、炙燒鮭魚壽司、香煎椒鹽香魚以及保留極受歡迎的現切爐烤美國安格斯牛排等。

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(中時新聞網)