大陸國藥集團近日在官方微信公眾號發文，透露中國生物研發的新冠疫苗三期臨床試驗已進入最後的衝刺階段，試驗各項數據均好於預期。另一方面，大陸復星醫藥在今天也發布公告，稱獲授權在兩岸四地開發的新冠疫苗，已收到大陸國家藥品監督管理局臨床試驗註冊審評受理。

據了解，復星醫藥的新冠疫苗，就是美國製藥公司輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）合作研發的mRNA疫苗，官方稱有效預防率超過90％。

國藥集團表示，中國生物在各個國家展開的新冠疫苗三期臨床試驗得到當地政府的大力支持及充分肯定，正在阿拉伯聯合大公國、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，接種志願者有超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。國藥集團稱，當地政要鼎力支持，帶頭接種疫苗，並且均表示對中國生物新冠疫苗的安全性、有效性及三期臨床試驗充滿信心。

國藥集團強調，中國生物將嚴格按照相關程序推進疫苗研發，不會省略任何一個研發環節，確保提供安全性最好的疫苗。

復星醫藥則指出，截至今年10月，現階段針對mRNA疫苗許可及區域內（中國大陸及港澳台地區）研發的累計投入約為6619萬元人民幣。截至本公告日，全球範圍內尚無基於mRNA技術平台研發的針對新型冠狀病毒的預防性疫苗獲得上市批准。

該款疫苗為預防用生物製品，預計主要用於18歲至85歲人群預防新型冠狀病毒肺炎，已經分別在美國、德國、阿根廷、巴西、南非和土耳其等國處於三期臨床試驗，並獲得美國食品藥品管理局快速通道審評認證。

(中時 )