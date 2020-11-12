媒體預測拜登勝選、入主白宮後，美國總統川普連日來仍持續在推特激動控訴選舉詐欺，不過身邊人士透露，川普實際上的情緒比他的推文所暗示的還要冷靜許多，他明白自己處境尷尬，深信自己必須持續戰鬥，就像一場表演，必須向7,000萬投給他的支持者展現他仍在戰鬥。
美媒7日預測拜登拿下賓州20張選舉人票、入主白宮，川普神隱多日，直到11日紀念退伍軍人節（Veterans Day）才有正式公開行程，於中午出席阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的敬獻花環儀式。
川普至今仍不願承認敗選，相繼在賓州、密西根州等多個州展開法律戰，力圖翻盤選舉結果，一面在推特持續聲稱選舉詐欺，並且多次用全英文大寫字母寫下自己勝選、「我們會贏」等字句，情緒相當激動。
不過美聯社11日引述7名匿名競選團隊幕僚及白宮官員指出，川普實際上的情緒比他的推特所展現的還要冷靜許多，他相當了解自己的處境尷尬，但他同時也深信自己必須持續戰鬥，「幾乎就像表演一樣」，「他必須向7,000萬把票投給他的人展現自己仍在戰鬥。」
幕僚說，過去幾天川普的情緒確實相當不穩定，有時候他會氣呼呼，火大居然輸給了一個自己看不起的對手，而且相信包括福斯新聞（Fox News）在內等媒體都站在他的對立面。
不過近幾日，包括第一千金伊凡卡在內等幕僚已經開始和他聊如何收尾，詢問他還要再戰多久。川普甚至開始談論卸任後的計畫，他曾思考要宣布2024年再選一次，幕僚相信他至少會公開炒作這件事，藉機讓他的其他事業受益。
幕僚說，川普這一周有2天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）待到很晚，但他並不是在處理國家行政事務，而是在忙著打電話，他打給共和黨當家的亞利桑那州、德州、佛羅里達州等態度較友善的州長，以及保守派媒體中比較有影響力的盟友，例如福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity），不過川普並不像選舉前對共和黨議員那樣積極，此外，這幾周來川普泡在電視機前的時間比以前還要多了，他通常都在橢圓形辦公室外的私人餐室看電視。
在川普仍在思考選戰選項之際，美聯社指出，川普不僅幾乎沒有公開行程，他也幾乎停止參與政府日常工作，根據白宮釋出的總統日程安排，川普已經好幾周沒有參加情報會議，白宮也幾乎沒有應對好幾州新冠新增病例創新高的情形。
報導說，部分白宮員工仍認為訴訟及重新計票能夠讓選舉結果翻盤，不過愈來愈多員工開始相信他們輸掉了選舉，明年1月20日以前就得清空白宮。
(中時新聞網)
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