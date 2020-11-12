媒體預測拜登勝選、入主白宮後，美國總統川普連日來仍持續在推特激動控訴選舉詐欺，不過身邊人士透露，川普實際上的情緒比他的推文所暗示的還要冷靜許多，他明白自己處境尷尬，深信自己必須持續戰鬥，就像一場表演，必須向7,000萬投給他的支持者展現他仍在戰鬥。

媒體預測拜登勝選後，川普神隱多日，11日首度有公開行程，在紀念退伍軍人節（Veterans Day）這一天出席阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的敬獻花環儀式。

美媒7日預測拜登拿下賓州20張選舉人票、入主白宮，川普神隱多日，直到11日紀念退伍軍人節（Veterans Day）才有正式公開行程，於中午出席阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetery）的敬獻花環儀式。

川普至今仍不願承認敗選，相繼在賓州、密西根州等多個州展開法律戰，力圖翻盤選舉結果，一面在推特持續聲稱選舉詐欺，並且多次用全英文大寫字母寫下自己勝選、「我們會贏」等字句，情緒相當激動。

WE WILL WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 10, 2020

A guy named Al Schmidt, a Philadelphia Commissioner and so-called Republican (RINO), is being used big time by the Fake News Media to explain how honest things were with respect to the Election in Philadelphia. He refuses to look at a mountain of corruption & dishonesty. We win! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 11, 2020

不過美聯社11日引述7名匿名競選團隊幕僚及白宮官員指出，川普實際上的情緒比他的推特所展現的還要冷靜許多，他相當了解自己的處境尷尬，但他同時也深信自己必須持續戰鬥，「幾乎就像表演一樣」，「他必須向7,000萬把票投給他的人展現自己仍在戰鬥。」

幕僚說，過去幾天川普的情緒確實相當不穩定，有時候他會氣呼呼，火大居然輸給了一個自己看不起的對手，而且相信包括福斯新聞（Fox News）在內等媒體都站在他的對立面。

不過近幾日，包括第一千金伊凡卡在內等幕僚已經開始和他聊如何收尾，詢問他還要再戰多久。川普甚至開始談論卸任後的計畫，他曾思考要宣布2024年再選一次，幕僚相信他至少會公開炒作這件事，藉機讓他的其他事業受益。

幕僚說，川普這一周有2天在白宮橢圓形辦公室（Oval Office）待到很晚，但他並不是在處理國家行政事務，而是在忙著打電話，他打給共和黨當家的亞利桑那州、德州、佛羅里達州等態度較友善的州長，以及保守派媒體中比較有影響力的盟友，例如福斯新聞主持人尚漢尼提（Sean Hannity），不過川普並不像選舉前對共和黨議員那樣積極，此外，這幾周來川普泡在電視機前的時間比以前還要多了，他通常都在橢圓形辦公室外的私人餐室看電視。

在川普仍在思考選戰選項之際，美聯社指出，川普不僅幾乎沒有公開行程，他也幾乎停止參與政府日常工作，根據白宮釋出的總統日程安排，川普已經好幾周沒有參加情報會議，白宮也幾乎沒有應對好幾州新冠新增病例創新高的情形。

報導說，部分白宮員工仍認為訴訟及重新計票能夠讓選舉結果翻盤，不過愈來愈多員工開始相信他們輸掉了選舉，明年1月20日以前就得清空白宮。

(中時新聞網)