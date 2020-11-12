中澳關係緊張，繼昆士蘭州後，中國再暫停從澳洲維多利亞州進口所有原木，引發外界關注。

路透報導，澳洲農業部長David Littleproud指出，在海關官員表示檢出林木害蟲後，中國海關總署已通知澳洲農業部，自11月11日起暫停全部維多利亞州原木出口。農業部正同維多利亞州木材行業合作加強原木的處理。

澳洲林業產品協會則表示，正就此事向中國官員溝通更多細節。

報導稱，在此前一周，中國已經喊停從澳洲昆士蘭州進口原木。而有中國進口商表示，他們被召集參加會議，有官員非正式性告訴他們，澳洲產品將在11月6日之後面臨更多的海關檢查。

澳洲農業部官員上周也對400家出口商發出警告稱，近期中國出現延遲通關和由此帶來的商業損失，其中包括在上海等待通關時活龍蝦出現死亡。

中國是澳洲最大貿易夥伴，但近期兩國關係惡化，外界認為中國可能藉由貿易反制澳洲。

(工商 )