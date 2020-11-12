英國政府將成立一工作小組，以便在過渡期到期前的50天商討相關挑戰，安撫商業界領袖，釐清歐盟以外的一些貿易規則。

英國在今年初脫歐，過渡期將在年底到期，兩邊仍在盡力拯救每年一兆歐元的貿易關係。

處在自由貿易的歐盟單一市場之外，英國出口商必須完成一系列的書面文件，包括海關和安全申報，為獲得與歐洲的接通，並涉及到多個與歐洲接通的IT系統。企業必須完成文書作業，貨物在邊界通關時接受隨機檢查，增加雙方做生意的成本和時間。

新的工作小組將在周四舉行首次視訊會議，成員包括相關的商業和資深部長，在明年前將每周舉行會議；每次會議將側重特定的產業部門，相關企業和主要商業團體也將參與。

目前路透和其他媒體均指出，歐盟與英國在倫敦的談判時間將越過本周，將錯過11月中旬的最後期限。

漁權的釐清、在某些領域的企業公平競爭條件(是否有國家補助)、未來貿易紛爭將透過何種方式解決，為談判雙方主要分歧之處。

(時報資訊)