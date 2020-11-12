台股高檔震盪整理，食品股挾著第3季財報表現出色，龍頭股統一(1216)領軍衝鋒股價漲幅在3%以上，成功匯聚多頭人氣，其祥-KY(1258)鎖在漲停板16.35元，鮮活-KY(1256)漲幅也在4%以上，泰山(1218)及味全(1201)等紛紛揚升，帶動食品股指數上漲1.84%，成為今日台股的撐盤要角。

統一前三季合併營收3,408.12億元，年減0.74％；歸屬於母公司稅後淨利179.99億元，年增11.15％；每股稅後盈餘3.17元，高於去年同期的2.85元。據統計指出，近8成的國人每週至少運動1次，且規律運動人口比例逐年增加，其中以25~44歲女性的成長比例最高，顯示女性運動風潮已成型。統一集團旗下主張輕食新時尚的新感覺夾心土司產品，聯手BEING sport、BEING fit推出的《愛輕食．愛運動》，希望在上班族的輕健身風潮中，能有簡約輕食新時尚體驗。

鮮活-KY前3季獲利超越去年全年，今日股價開高走高，一度衝上320.5元，中場過後，漲幅縮減至4%左右。鮮活前3季合併營收27.08億元、營業利益7.93億元、稅後淨利6.16億元，EPS 18.23元，已超越去年全年。鮮活持續拓展新客戶，並投入新產品開發，今年全年度營運表現可望維持穩健發展。

(時報資訊)