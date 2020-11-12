美媒12日排出NBA現役最被怨恨球員排行榜，結果籃網前鋒杜蘭特毫無疑問高居榜首，畢竟他在2016年夏天跳槽勇士「抱團」行為，至今仍被不少球迷厭惡，排在這個排行榜的第2與第3名球員，則分別是「小皇帝」詹姆斯與厄文。

儘管杜蘭特上季因傷提前報銷，卻從未在球迷面前消失無蹤，反而是不斷因為自己遭受批評之後，激憤利用社群媒體嗆聲球迷、媒體，甚至是前隊友與前東家，也就是這種喜歡到處嗆聲的個人風格，讓他可以穩居最被怨恨的現役球員榜首。

除了喜歡到處嗆聲，杜蘭特更讓外界怨恨的主因，仍在2016年夏天選擇從雷霆跳槽勇士，當時就被貼上「叛徒」、「軟弱」、「抱團」等標籤的他，就算隨後連拿兩次總冠軍，且連兩年獲選總冠軍賽MVP，都改變不了外界對他的負面印象。

至於排在這個排行榜第2的詹姆斯，則因2010年他的「決定」直接宣布跳槽熱火，讓他被稱為抱團文化始祖，就算接下來他幫騎士與湖人奪冠，還是無法讓外界改觀；厄文則是接連在騎士、塞爾提克、籃網等隊大搞內訌，叫人不討厭他都難。

(中時 )