紅人王牌強投包爾（Trevor Bauer）今年靠出色的投球表現獲選國聯賽揚獎，擊敗小熊隊日籍強投達比修有、大都會衛冕者迪格隆(Jacob deGrom)，包爾是紅人隊史第一人得獎，他直言這對他意義重大，不過包爾已經拒絕紅人的報價，新東家是誰還不得而知。

29歲的包爾在今年11場出賽雖然只拿下5勝4敗，不過自責分率僅1.73，且有2場完封勝，另外每局被上壘率0.795等數據都是國聯最佳，這讓他獲得27張第一名選票、3張第二名選票，以201分獲選賽揚獎。

「自從我2011年在大學獲得金靴獎以來，拿到賽揚獎就是我的目標，我已經追逐這個獎項9年了。」包爾在獲獎後說，「所有休賽季的鍛鍊，所有我在學習、進步、研究，所有那些不好的歲月、不好的投球內容，我都找到了克服的方法，並且確實做到那些我想做的，這真的很特別。」

紅人成立多年，產出不少優秀投手，但總與賽揚獎擦身而過，包爾成為隊史首名賽揚獎得主，「這是一項巨大的榮譽，更古早的棒球史沒有這個獎項，但現在紅人也有這份榮耀了，希望未來能跟紅人球迷零距離分享這份榮耀。」

不過包爾拒絕紅人提出的合格報價，成為自由球員，要在市場爭取更大合約，甚至表示不排斥加入日職球隊，包爾獲得賽揚獎後，預計將會有更多的底氣談一筆大合約，無疑是自由市場最大咖球員，包爾採相當開放的態度，究竟是哪隊能獲得這名強投還尚未明朗。

(中時 )