黃姓男子以代客操作期貨為名，並簽署投資契約書，向被害人吸金數十萬到上百萬資金，並宣稱每月10到20％利率作為保證獲利，受害10餘人，吸金上千萬，台北地檢署偵查後，12日依違反《銀行法》將黃姓男子起訴。

檢調接獲檢舉，黃姓男子自2012年起就以跑單幫的方式先向親友借款投資，接著又在2016年佯稱可以代操期貨獲利，每月可以10到20％的利率來發放投資利潤，還擬具了投資契約書給被害人簽署，作為雙方投資「保證」。

被害人起初還能收到獲利，因此被害人「好康相報」，讓黃男的「客戶」擴張，但是被害人的「榮景」只維持了幾個月，接著就收不到利潤，於是向調查局檢舉。

檢方偵查中，發現黃男並沒有實際投入期貨操作，收受的資金去向不明；黃男到案坦承有收受被害人的「投資款」，並且約定保證獲利，不過，對於資金流向則交代不清。檢方依違反銀行法違法吸金罪將黃起訴。

(中時 )