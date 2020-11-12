今立法院社福及衛環委員會完成有關萊豬的8案行政命令審查，決議全數保留，提報院會進行黨團協商，召委蔣萬安表示，今大家有初步共識，國民黨針對8案行政命令也提出不少不予備查的要求，接下來就是送交院會，由立法院長召集黨團協商，最快12月12日當周就會排入院會議程，預料藍綠將上演表決大戰。

社福及衛環委員會連2天召開聯席會審查「動物用藥殘留標準」、「進口牛肉檢疫及查驗作業程序」、「美國及加拿大牛肉及其產品之進口規定」、「散裝食品標示規定」、「散裝食品標示規定第五點規定」、「廢止101年9月6日公告散裝食品標示相關規定」、「包裝食品之豬肉及豬可食部位原料支援產地標示規定」、「直接供應飲食場所供應食品之豬肉及豬可食部位原料之原產地標示規定」等8案行政命令，其中委員提案的決議案及附帶決議案共計102條，上午完成所有委員發言後隨即進入黨團協商。

藍、綠黨團總召今均到場斡旋，最後雙方決議全案保留，提報院會進行討論，屆時討論個案時將交由蔣萬安補充說明。

根據蔣萬安的規劃，今8案送出委員會後，將有1個月的時間可進行黨團協商，最快12月12日當周就會排入院會議程進行討論、表決，因此美豬能否如期於明年1月1日開放進口，預料將會上演一場表決大戰。

蔣萬安表示，今委員會的討論內容全數保留，決議提報院會討論，大家對這8案都有初步共識，至於相關細節該如何處理，接下來還是要做一個確認，今天的提案也都還在，包含不少委員提出不予備查的案子，未來都會在院會充分討論，交由大家來表決。

(中時 )