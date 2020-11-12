前行政院主計長韋伯韜今天宣布參選下屆國民黨主席，成為公開表態參選的第一人。他接受本報訪問，直言「現任主席江啟臣做得不好，基於對台灣、對國民黨的使命而自己決定參選，事先未徵詢任何人，家人是前幾天才知道，昨晚才告知孫文學校總校長張亞中，接下來會展開拜會黨內各界及老長官，「前總統李登輝已經不在了，否則我也會向他報告」，若當選黨主席將不支薪、不參選任何公職。

據悉，國民黨主席預計明年7、8月改選，除了現任主席江啟臣尋求連任之外，前主席朱立倫、前高雄市長韓國瑜及智庫副董事長連勝文等人是否參選，引起廣泛關注之外，前台北縣長周錫瑋先前也兩度表達「正準備參選」下屆黨主席。雖然周尚未宣布「決定參選」，不過已勤跑各地，拜會黨內人士。

韋伯韜上午受訪說，他認為現在的黨主席江啟臣做得並不好，兩岸、外交路線跟著民進黨走，尤其「台灣的問題叢生，不是只有萊豬，為何全黨上下好像只知道有萊豬這回事」，雖然先前也關心過疫情，但台灣經濟凋蔽、競爭力下滑、少子化等問題嚴重，都應廣泛關注，甚至陳樹菊阿嬤身體不好，他前幾天到台東在醫院碰到陳樹菊舉步維艱，有誰關心？尤其兩岸局勢如此險峻，戰爭風險那麼高，看到飛官朱上尉殉職，親人那麼悲慟，國民黨都有更積極的作為，不能任由執政黨亂搞。

韋伯韜表示，身為黨員有義務為黨奉獻，他經歷台灣輝煌的時代，不希望國民黨從加護病房到拔管，國民黨不能變票房毒藥，要讓國民黨站起來。他認為國民黨做錯之處必須道歉，否則得不到年輕人支持；現在台灣只有一種聲音，國民黨是明燈，沒國民黨會少一隻腳。

韋伯韜再次強調，他要參選黨主席是自己決定，不計得失榮辱要為國為黨付出，也不想造成黨內人士、老長官困擾，因此事先都未告知，但接下來會展開拜會。

對於韋伯韜認為江啟臣領導的黨中央做的不好，國民黨祕書長李乾龍說「尊重任何人的看法，也尊重任何人要參選黨主席的權利」，江啟臣在民進黨政府鋪天蓋地追殺下，仍帶著全黨上下全力監督政府、反抗獨裁鴨霸，許多年輕人紛紛加入國民黨，國民黨會繼續努力，為中華民國打拚。

(中時 )