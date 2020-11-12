47歲「日劇天王」木村拓哉曾是全亞洲女性的夢中情人，和老婆工藤靜香結婚20年，育有2個女兒木村心美、木村光希，時常會在IG分享自己的生活日常，然而最近他卻被發現，昔日的帥氣已不復在，帥臉爬滿皺紋，臉頰也凹陷，讓網友嚇壞，還發現他竟然意外撞臉台灣綜藝天王吳宗憲。

木村拓哉11日發出一張自拍照，並在內文表示目前在拍廣告，叮嚀粉絲天氣又冷又乾，別忘了注意身體，作風既貼心又親民，然而卻有網友發現，照片中的木村拓哉不但有深深的抬頭紋和法令紋，甚至眼窩、雙頰凹陷，讓人不禁感嘆男神也老了。

在 Instagram 查看這則貼文 Takuya Kimura（@takuya.kimura_tak）分享的貼文 於 PST 2020 年 11月 月 10 日 下午 7:46 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 吳宗憲 Jacky Wu（@jacky_wu60）分享的貼文 於 PDT 2019 年 3月 月 20 日 上午 10:35 張貼

大陸網友更毫不留情直呼：「差點誤認成吳宗憲！」過去木村拓哉就曾多次被捕捉到老態，引起日本網友熱烈討論，認為男神都難敵歲月摧殘，酸木村拓哉「變成老爺爺」，然而也有粉絲為偶像說話，覺得男神還是一樣帥，老了後反而多了種熟男魅力。

在 Instagram 查看這則貼文 Takuya Kimura（@takuya.kimura_tak）分享的貼文 於 PDT 2020 年 8月 月 2 日 上午 12:58 張貼

其實會加速老化速度，很可能和防曬有關，木村拓哉和工藤靜香都熱愛衝浪，考慮到安全及環保，他不會擦防曬下水，也因此迅速曬黑，有粉絲向他反映，這不但會變黑，還會讓皮膚老化，然而木村拓哉還是十分有自信的回答，「我連一顆曬斑都沒有。」

(中時新聞網)