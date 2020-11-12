新北市政府主辦、永和區公所承辦的「2020新北市永和區傳統戲曲歌仔戲表演活動」，將於11月14日晚間7時至9時，在新北市永和國父紀念館精采登場，邀請到在台成立80餘年之明華園戲劇團當家花旦晨翎及黃筱媛、當家小生陳子強、知名武生陳子豪及周予寬領銜主演《財神下凡》，歡迎闔家觀賞，共度週末傳統戲曲之夜。

由明華園第三代小生陳子強領銜主演《財神下凡》， 劇中敘述唐朝期間沙陶國攻打唐城，為了保護疆土，皇上帶著皇后御駕親征勇抗敵軍，戰亂中皇后於戰場上產下皇太子，戰場混亂中遺失皇太子，而皇太子被乞丐拾獲後，是否能與皇上相認？財神又如何眷顧此人？劇情峰迴路轉，對照現實人性與社會，扣人心弦，精采好戲，不容錯過。

市議員羅文崇議員表示，明華園戲劇團充分掌握社會脈動，勇於創新，將傳統歌仔戲融入現代劇場，讓年長者重溫童年回憶，新生代年輕人也有機會欣賞傳統表演藝術，每年在永和舉辦都受到民眾熱烈歡迎，宛若永和特有的秋冬藝文盛會，請喜歡歌仔戲的朋友把握機會。

永和區長陳怡君表示，活動期望將此兼具娛樂性、藝術性、教育性之本土藝術分享與年輕一輩欣賞，希望藉由舞台展演提高民眾對藝術的喜好度，使傳統文化得以延續，期望日後發揚更多新的創意，增加世代交流，提升居民文化素養。

(中時 )