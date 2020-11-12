半導體材料供應商崇越科技（5434）11日出席由教育部體育署主辦第五年的「運動企業認證」授證典禮，表彰企業拓展業務同時，仍落實關懷員工及企業社會責任，今年共有113家企業獲得殊榮，副總統賴清德也特別於授證典禮會上賀電。

教育部體育署署長張少熙於授證典禮上表示，今年通過認證的企業數創下新高，特別感謝企業支持運動，將運動納入員工生活，共同打造健康快樂的台灣。

崇越科技不但身為台灣半導體材料設備代理龍頭，近年以科技思維建構大健康事業，提供安心水畜產品、調理包及機能性食品，並打造鑽石級觀光工廠、國手級設備及專業教練的運動場館，同時出資自組安永鮮物棒球隊，支持國球運動，今年再度榮獲運動企業認證殊榮。

崇越科技在本業上的發展同樣有目共睹，受惠疫情以及美中貿易戰不確定因素，客戶積極備貨帶動拉貨力道帶動，第三季合併營收達90.68億元，與今年第二季並列歷年季營收最高及次高紀錄，前三季累計營收達272.29億元，母公司業主淨利15.2億元、每股純益8.37元，皆創歷史新高紀錄。

(工商 )