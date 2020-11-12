上證早盤跌0.2％ 白酒類股大漲 12:112020/11/12 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸A股滬深兩市12日早盤走勢分化，上證指數開高走低，收盤小跌0.2％報3,335.42。深證成指日內走強，收盤漲0.4％，報13,775.09點。 新浪財經數據顯示，白酒類股飆漲，青青稞酒、金種子酒漲停，口子窖、老白乾酒漲逾6％。科技類股走勢有所回暖。 粵開證券指出，當前A股市場分化較為明顯，受週期股走強及科技股走弱的影響，主板走勢相對強於創業板指。創業板指12日早漲0.64％，報2,698.71點。 (工商 ) #走勢 #A股 #收盤 #走強 #創業板指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《國際金融》疫苗振奮信心 歐股連3漲 09:252020/11/12 財經 操盤心法－新冠疫苗重大利多，帶動台股再漲一波 04:092020/11/12 證券．權證 《日股》日經續創29年新高 25000大關站穩穩 11:422020/11/12 財經 疫情見曙光 醫療股振奮 04:092020/11/12 投資理財 節慶、政策加持 陸內需基金看俏 04:092020/11/12 投資理財 反壟斷纏身 新經濟股急瀉 04:092020/11/12 全球財經 《台北股市》盤中焦點股：辣椒、凱美、曜越、佳世達、智易、尖點 10:162020/11/12 財經 台積電帶頭衝 台股早盤攻13324點又創新高 09:232020/11/12 財經 陸港觀盤－美國大選塵埃落定、中國盈利向上周期，有利市場表現 04:092020/11/12 全球財經 《盤中解析》衝高遇壓 量縮翻綠 10:332020/11/12 財經 財經熱門新聞 衝過13000 台股爆喪屍潮！散戶血腥飛撲最恐怖下場 - 要聞 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 財經 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 等英特爾10奈米到天荒地老 蘋果自研CPU找台積電爆內幕 - 財經 北京最後通牒 驅逐不塑之客 - 產業財經 - 旺報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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