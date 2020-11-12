大陸A股滬深兩市12日早盤走勢分化，上證指數開高走低，收盤小跌0.2％報3,335.42。深證成指日內走強，收盤漲0.4％，報13,775.09點。

新浪財經數據顯示，白酒類股飆漲，青青稞酒、金種子酒漲停，口子窖、老白乾酒漲逾6％。科技類股走勢有所回暖。

粵開證券指出，當前A股市場分化較為明顯，受週期股走強及科技股走弱的影響，主板走勢相對強於創業板指。創業板指12日早漲0.64％，報2,698.71點。

(工商 )

#走勢 #A股 #收盤 #走強 #創業板指