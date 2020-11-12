遭罷免的前高雄市市長韓國瑜，任內主打「路平、燈亮、水溝通」政策，深獲支持者認同，故新市府上任後，相關政績也成民眾關注焦點。高雄市議員黃捷今日指出，鳳山五甲路爛到騎車「像親臨演唱會搖滾區」，她也在工務部門、市政總質詢多次建議公開道路刨鋪標準；今日總算獲得回應，將提前於11月23日進場施作，並於農曆年前完成路面刨舖。黃忍不住大讚市府重視市民心聲，以及積極處理的高度效率。

黃捷今日在臉書發文，表示「路平糾察隊出任務」、「鳳山五甲路終於要全面刨鋪」，內文寫道：「許多市民朋友跟我反映，鳳山五甲路破損、補丁、凹陷不斷，每次騎車經過，就像親臨演唱會搖滾區，到底路有奪（多）爛 ，我也在工務部門、市政總質詢多次建議公開道路刨鋪標準，直到今天終於有最新回應！」

黃捷指出：「自來水公司第七管理處，原於2021年3月將進行汰換管線工程施作，今（11）獲得回覆，將提前11/23進場施作，待管線汰換工程完工後，農曆年前完成路面刨舖 ，還給市民平坦的道路，我也肯定市府重視市民心聲，積極處理。後續我也會爭取道路刨鋪標準、資訊公開透明，讓大家都能掌握路平進度，不要再默默苦等！」

文章一出，迴響熱烈，半個小時即獲得超過1200個讚與近百則留言。網友紛紛表示：「左營華夏路整條路也都像搖滾區，路爛到一個炸掉」、「可能也要檢討一下監工和驗收的標準, 不然做好沒多久也是一樣爛」、「報告，鳳山文龍東路 青年路二段路口到澄清路路口的這段也很爛」、「鋪設標準很重要！以前住擴建路附近，每次重鋪沒一個星期又恢復坑坑洞洞」、「有些會騎的路段都重舖了 感動」、「用心的好議員，加油！」

(中時新聞網)