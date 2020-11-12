日本男星近藤真彥被封「第一渣男」，昨(11日)日媒又爆出他背著結婚26年的圈外人妻子和田敦子，另和一名31歲女社長進行長達5年的不倫戀。回顧近藤真彥情史，最轟動的就是周旋在中森明菜和梅艷芳的三角戀，梅艷芳後來發現罹癌，還堅持要見到近藤真彥後才肯入院治療。

近藤真彥早年和「擋泥板女神」中森明菜認戀，1985年近藤真彥訪港時和梅艷芳邂逅，當時他不顧已有女友身分，對梅艷芳展開攻勢，主動親吻梅艷芳，還送上巨型鑽石示好，又和梅艷芳否認中森明菜的存在，讓梅艷芳一頭栽進這樁三角戀，還為了近藤真彥多次飛往日本會情郎。

據《東網》報導，梅艷芳為近藤真彥付出甚多，不僅為了就近照顧男友，在日本當地買房，甚至甘願當近藤真彥背後的女人，對家事親力親為，貴為天后的梅艷芳連掃廁所都親自來，之後還陪男友到北海道開唱，梅艷芳回香港，近藤真彥還為此不捨落淚，可見兩人熱戀時感情濃烈。

然而梅艷芳後來發現真心錯付了近藤真彥，便決定斬斷這樁三角戀情，2003年梅艷芳得知罹患子宮頸癌，第一件事不是接受治療，而是堅持到日本探望近藤真彥，在這4天中，梅艷芳替近藤真彥慶生，但刻意不告知病情，直到同年底梅艷芳病逝，近藤真彥才知道兩人上次分開其實是永別，兩人雖分手，關係依舊交好，近藤真彥曾說，梅艷芳對他來說不只是情人，更是妹妹，也是老師，並讚梅艷芳個性直率大方，兩人糾纏的情感很難用三言兩語形容。

(中時新聞網)