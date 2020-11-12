美國國家安全顧問歐布萊恩美東時間11日發表聲明，指北京剝奪香港立法會多名民主派議員資格的行為，反映中國共產黨違背《中英聯合聲明》下對國際的承諾，亦違背《基本法》下對香港人作出的承諾，威脅會制裁破壞香港自由的人士。德國、加拿大、英國也表示關切。

大陸全國人大常委會11日決議，授權香港特區政府可按框架標準取消不達標議員的資格。香港政府隨後宣佈，即時取消楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒及梁繼昌4人的立法會議員資格。

歐布萊恩表示，「一國兩制」現在僅是中國共產黨在香港擴大一黨專政的遮羞布。美國將繼續利用《香港人權與民主法案》、《香港自治法案》及第13936號行政命令所賦予的所有權力，查明及制裁破壞香港自由的人士。

德國外交部發言人對此表示「深切關注」，同時促請港府盡快為立法會選舉訂立新日期。發言人在聲明提到，香港人享有自由及公平選舉的權利，以及《基本法》保障的自由和權利。這些自由權利必須得到尊重，而香港享有的高度自治也必須保留，因為大陸曾就此作出國際承諾。聲明並未提及德國方面會有任何後續行動或後果，例如召見大陸大使，或對大陸實施制裁。

加拿大外長商鵬飛也發表聲明，指大陸的做法進一步打擊香港的自治、言論自由和公眾對管治評論的空間，亦漠視《基本法》，以及在「一國兩制」框架下所承諾的高度自治。他對陸方違反國際義務感到失望，又指加拿大將繼續與香港人站在一起。

除德國及加拿大外，英國外交大臣強生稍早前表示，取消立法會議員資格侵犯《中英聯合聲明》所允諾的香港自治和自由。大陸外交部則堅定支持特區政府根據全國人大常委會決定，依法履行職務。

(中時 )