緯穎(6669)今股價上沖下洗，盤中一度跌破700元整數大關。緯穎甫公布的3Q財報，單季稅後純益達22.46億元，季增3.55%，年增64.06%，毛利率、營益率、淨利率三率三升，每股純益達12.84元，續創歷史單季新高。亞系外資也出具最新報告，將緯穎目標價上調到1050元，並給予「買進」評等。外資看好雲端資料中心產業需求持續成長，5G等資通訊產品需求成長，有助推升未來成長動能。

法人預估第四季緯穎營收季增約1成，而營收擴增主要受惠於Facebook臉書的資本支出增加，以及微軟在雲端資料中心的需求復甦。

緯穎3Q毛利率年增1.1個百分點至8.6%，營益率年增1.1個百分點至6.3%，累積前三季毛利率年增1.2個百分點至8.0%，營益率年增1.0個百分點至5.7%，每股盈餘為新台幣33.62元，高於去年同期的25.18元。

緯穎的客戶之一臉書，臉書的家族產品包括臉書、Instagram、WhatsApp與Messenger。若根據美國普查局去年中的估算，全球約有75.8億的人口，代表每天有24%的人口，或是每月有36%的人口造訪臉書，以及每天有33.5%或每月有42%的人口造訪臉書家族的服務。如此龐大而且持續成長的用戶數，讓臉書占據社交網路產業的絕對龍頭地位。臉書也將擴大其明年的資本支出項目。

(時報資訊)