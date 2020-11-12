谷歌周三宣布將終止Google Photos的線上免費無限儲存服務，自2021年6月1日起，所有上傳到 Google Photos的照片，都將計入提供給谷歌帳戶的15GB免費儲存空間。

這是一個重大的變革，谷哥在2015年推出Google Photos服務時，承諾將提供免費無限高品質的相片與影片上傳服務。這似乎是該公司讓用戶為Google One方案付費的一種簡易的辦法。Google One方案的月費自1.99美元起跳，提供100 GB的儲存空間。但對Google Photos用戶而言，這個決定讓人有點措手不及，在谷歌將允許用戶一直免費上傳新照片的假設下，用戶可能已經累積了5年的照片。

谷歌表示，儲存空間限制不會適用於從Pixel手機上傳的照片，意即該款手機仍將享有免費無限高品質的相片上傳服務。谷歌並表示，8成用戶在達到15GB的收費門檻前，應該還有約3年的儲存空間。

不過，即使谷歌在Google Photos的收費政策上出爾反爾，但仍比蘋果公司提供的價格優惠。蘋果僅提供5GB的免費儲存空間，之後用戶必須至少支付月費0.99美元，才能獲得50GB的儲存空間。但Apple One方案另外還提供Apple Music、Apple TV與Arcade等包套服務，或許比Google One更具吸引力。此外，亞馬遜的Amazon Prime方案也包括無限照片儲存空間，或許也將成為用戶脫離Google Photos的選項之一。

(時報資訊)