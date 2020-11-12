散熱模組廠-雙鴻(3324)受惠於NB、伺服器、VGA等客戶需求強勁，前3季每股盈餘達9.66元，雙鴻預估，第4季營運可望與第3季差不多，今年獲利有機會再創歷年新高，隨著散熱新應用日增，雙鴻前景看俏，今天盤中股價強勢大漲，創下掛牌新高價，亦帶動奇鋐(3017)盤中股價亮燈漲停，曜越(3540)、超眾(6230)、泰碩(3338)聯袂走高。

宅經濟、遠距生活帶旺散熱產業，NB、電競、伺服器、VGA等需求強勁，讓雙鴻、曜越、奇鋐無畏新冠肺炎疫情及新台幣兌美元升值不利因素，前3季業績表現亮眼，其中雙鴻第3季合併營收33.61億元，創下單季歷史新高，營業淨利為4.77億元，季增4.38%，亦是單季新高，不過受到匯兌損失約6000萬元影響，稅後盈餘為3.35億元，季減4.56%，單季每股盈餘為3.88元；累計前3季合併營收為85.91億元，營業淨利為11.1億元，稅後盈餘為8.29億元，每股盈餘為9.66元。

雙鴻表示，由於NB及VGA客戶需求依舊強勁，其他產品也持穩，預估本季營運可望與第3季差不多，全年業績可望超越去年。

曜越受惠於電競市場需求強勁，第3季合併營收16.95億元，年成長21.42%，創下單季歷史新高，營業毛利為6.36億元，單季合併毛利率為38.8%，季增1.44個百分點，稅後盈餘為2.08億元，季增52.94%，創下單季歷史新高，單季每股盈餘為3.23元，累計前3季合併營收為39.66億元，年成長30.68%，合併毛利率為37.23%，年增6.92個百分點，稅後盈餘為3.59億元，年成長4.03倍，每股盈餘為5.55元。

奇鋐近幾年將產品重心轉向通訊及散熱相關產品，其中通訊產品包括：5G AAU、風扇及散熱模組三大部分，至於伺服器/資料庫中心產品則包括機殼、VC(均熱片)及風扇，經過公司多年努力，目前已拿下美國微軟及亞馬遜訂單，並已開始出貨，伺服器/資料庫中心，以及通訊產品也成為公司今年業績成長主要動能。

隨著產品組合優化，奇鋐第3季合併毛利率拉升至18.04%，季增3.72個百分點，單季稅後盈餘達6.39億元，季增12.7%，單季每股盈餘為1.81元，累計前3季稅後盈餘為14.01億元，年成長1.09倍，每股盈餘為3.97元。

(時報資訊)