新冠肺炎疫情急升將削弱燃油需求，使全球主要產油國將暫援原訂之擴大供油計畫的預期升高，周四亞洲早盤原油價格持續走高，預計本周漲幅可望超過12%。

阿爾及利亞能源部長周三表示，石油輸出國組織與俄羅斯等減產盟友—即所謂的OPEC+，可能將目前每日減產770萬桶的計畫延長至2021年，或在必要時進一步擴大減產。

分析師表示，持續減弱的需求前景，使OPEC+推遲擴產計畫的壓力升高，而目前市場正在反映這個情況。OPEC+原先計畫自明年1月起，每日產油增加200萬桶。

目前美國期油上漲0.53%，報每桶41.67美元，稍早前一度漲0.8%。布蘭特期油目前漲0.41%，報每桶43.98美元，稍早前一度漲0.7%。

輝瑞周一公布初步試驗數據顯示，與德國BioNTech合作開發的新冠狀病毒疫苖產生90%的防護力。在這場大流行病終於能得到控制，全球經濟可望穩定展開復甦的樂觀預期下，本周布蘭特期油與美國西德州期油價格雙雙飛漲。

不過，澳洲國民銀行大宗商品部門主管Lachlan Shaw表示，這無疑是一個大好消息，但疫苗的推出需要時間，因此需求要受到正面影響也需要時間。

此外，因歐洲、美國與拉丁美洲的疫情持續升高，使燃油需求受到打壓。因此OPEC此前已表示，2021年原油需求的反彈力道將比先前所想地緩慢。

(時報資訊)