蘇父開BMW名車與自小貨車衝撞後車頭毀損。（嘉義地檢署提供）

蘇姓長子穿深色衣服頂罪被警方查出。（圖／嘉義地檢署提供）

經營KTV的蘇姓男子於7月27日清晨5時許，酒後開BMW名車行經嘉164線23公里處，失速衝撞開自小客車的黃姓農婦，黃婦傷重不治，蘇男竟叫長子頂罪，次子佯裝同車乘客，檢方12日偵結起訴父子3人，對蘇父建請10年以上徒刑。

46歲蘇父於7月26日晚上在自己經營的KTV與朋友喝酒後，27日凌晨到嘉義市西區一家KTV與數名朋友喝酒，並通知2名兒子同去會合喝酒，蘇父及次子都有喝啤酒。

清晨5時，蘇父開BMW車欲到按摩店按摩撲空，20歲長子開福斯自小客車載酒醉的19歲弟弟及周姓員工到自己的住處，長子改駕駛一賓士車回家，由周男開福斯車載其弟欲回新港KTV開店。

蘇父按摩不成，開車欲回新港途中，在新港鄉西庄新村縣道164號公路由東往西快車道上，沿路狂飆時速101.7公里，且車子忽左忽右，在與南北向的產業道路交岔口處，未煞車、閃避，撞上黃姓農婦，黃婦被拋出車外摔落地上。

蘇父自知酒駕肇事，打手機通知次子到場，次子又打手機給哥哥，蘇父叫長子頂罪，次子及周男佯裝乘客，自己開福斯車子離開，長子向警方說是自己開BMW車撞到人。

警方調閱監視畫面及訪視附近民眾，發現肇事者穿白色衣物，自稱肇事的長子穿深色衣物，才追查出原委，傳喚涉案的蘇父等4人訊問。

檢察官認為蘇父酒駕致人於死罪、肇逃、教唆頂罪等惡行重大，建請執行10年以上徒刑，蘇姓兄弟2人涉嫌頂替罪、使犯人隱蔽罪起訴，周男涉藏匿人犯罪聲請簡易判決。

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(中時 )