目前正值螃蟹產季，許多饕客最愛的「蟹中之王」帝王蟹，原來並不真正的螃蟹！根據嘉義縣海洋資源教育中心資料指出，帝王蟹除了兩隻螯，只有6條腿，但普通的螃蟹都是8條腿，因此有科學家考證認為，帝王蟹是寄居蟹的祖先。

許多人都吃過帝王蟹，但可能並沒有注意到，帝王蟹除了兩隻螯，只有6條腿，而普通的螃蟹都是8條腿，兩隻鉗。有科學家考證認為，帝王蟹是寄居蟹的祖先。根據嘉義縣海洋資源教育中心資料，帝王蟹又名石蟹或岩蟹，即石蟹科的甲殼類，不是真正的螃蟹。

帝王蟹主要分布在寒冷的海域，因其體型巨大而得名，素有「蟹中之王」的美譽，但它與皇帝蟹（巨大擬濱蟹）不是同一種蟹類。2011年9月，在位於南極洲近海850米深的一處泥床盆地，科學家發現超過100萬隻巨型帝王蟹，科學家聲稱，這種外來大型食肉動物的出現，可能是南極海域一場生態浩劫的最初跡象。

帝王蟹的繁殖速度驚人，每年每隻母蟹可產出近萬隻小蟹，但為何市面上的帝王蟹仍如此昂貴，一隻動輒上千元，主要除了帝王蟹肉質鮮美外，更重要的原因就是帝王蟹難以捕撈，必須潛入深海，因此捕撈過程中的危險度也跟著增加，而且只有兩個月的捕蟹期，所以相當寶貴。

中天新聞 「帝王蟹肉棒」夯！ 民眾：根本加大版火鍋料

(中時新聞網)