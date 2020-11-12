環團即將在11月22日出席秋鬥大遊行，台東環保聯盟李偉俊表示，屆時將響應蔡英文總統所說，向政府拍桌爭取環保，環保聯盟秘書長許主峯更爆料，原本應該每2個月開一次的非核家園會議、永續會，行政院長蘇貞昌上任到現在2年多，一次都沒開過。

今日除李偉俊、許主峯外，包括搶救大潭藻礁行動聯盟潘忠政、高雄健康空氣行動聯盟黃義英、要健康婆媽爸團團長洪秀菊、水資源保育聯盟粘麗玉等人皆到場。

台東美麗灣度假村開發案爭議不斷，近日出爐的仲裁結果為環評無效，台東縣政府應支付6.29億買回。李偉俊說，應該由中央以前瞻預算買回，不該讓台東人來賠，明天下午2點也會到監察院門口陳情，公開釐清歷任縣長疏失。

潘忠政表示，桃園大潭藻礁具世界自然遺產價值，蔡總統和桃園市長鄭文燦過去都承諾要保育藻礁，結果現在藻礁卻面臨中油觀塘三接開發案的海上工程，如果未來要為藻礁辦喪事，那人民將讓民進黨政權成為喪事。

黃義英指出，民進黨在野時說國民黨重北輕南，現在蔡總統跟蘇貞昌都說自己是屏東人，結果任憑高屏工業污染吞蝕南部環境，高雄市長陳其邁也神隱，是不是都在騙百姓的票？

洪秀菊表示，高雄地方自治條例要加嚴標準，結果2年多了還躺在環保署，甚至還要調降空汙費，根本是綠色黨國的霸道。李偉俊也說，請陳其邁「邁擱騙。」

許主峯指出，資本家不會自己放棄既得利益，所以一定要用鬥爭的方式爭取，這也是「秋鬥」的由來，當連環保人士都加入秋鬥，就代表執政黨該要警惕。陳其邁說要2年拚4年，也沒看到什麼決心。

許主峯表示，非核家園會議，原本應該每2個月開一次，結果已經19個月沒開，行政院永續會也是每2個月要開一次，結果蘇貞昌從沒開過，是太忙、忘記，還是根本迴避永續發展？

潘忠政說，過去蔡總統說，第一次說沒聽到，可以大聲一點，再沒聽到，可以來拍桌，還說會謙卑謙卑再謙卑，結果5年以來這個政府一點都不謙卑，這次環團將上街頭，請所有人都帶一張桌子，好好的來拍桌，打醒執政黨。

(中時 )