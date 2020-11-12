雙11圖書66折大戰延燒，從電商平台之爭燒向獨立書店歇業抗議，今（12）日主要出版社由寶瓶文化開第一槍，宣布全書系全面在MOMO下架！

寶瓶文化社長朱亞君在臉書發文：此刻起，寶瓶全書系在momo下架。她表示，出版是商品，出版是生意。按公交法，出版社不能控制通路商的終端書價。但大家至少應在理解這個產業的成本結構下，秉持著一個尊重做事，不會被強暴。

朱亞君表示，這個禮拜對她來說超級漫長，大概有111111111這麼長，她一生投入出版業，沒辦法看著這大環境被弄殘。雖然寶瓶一個月只有2～3本書，但她盡自己的努力在該抗議的時候不缺席。多年來，努力在開發新作者、拓展讀者面向，她不能坐視書被賤賣。

寶瓶雖然每月僅推出2～3本書，但累積有多本暢銷書，發掘心理諮商師周慕姿、出身工地的林立青等新作家，分別推出《情緒勒索》、《做工的人》等暢銷書。

(工商 )