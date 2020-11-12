港股恒生指數12日早盤開高走低，早盤收跌0.4％、跌幅逾100點，收報26,122.52點，成交額1,008.94億港元。

近日因大陸反壟斷新規，連日大跌的科技類股回暖，京東大漲8％、美團漲近8％、騰訊漲逾5％、阿里漲逾3％。

金融股走勢黯淡，匯豐控股跌近3％、友邦保險跌近4％、工行跌逾3％、建行跌近2％、中行跌逾2％。

(工商 )

#跌近 #科技類股 #早盤 #漲逾 #跌逾