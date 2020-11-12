港股早盤跌0.4％ 科技類股回暖 12:192020/11/12 工商 楊日興 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港股恒生指數12日早盤開高走低，早盤收跌0.4％、跌幅逾100點，收報26,122.52點，成交額1,008.94億港元。 近日因大陸反壟斷新規，連日大跌的科技類股回暖，京東大漲8％、美團漲近8％、騰訊漲逾5％、阿里漲逾3％。 金融股走勢黯淡，匯豐控股跌近3％、友邦保險跌近4％、工行跌逾3％、建行跌近2％、中行跌逾2％。 (工商 ) #跌近 #科技類股 #早盤 #漲逾 #跌逾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》運價續跌 BDI指數跌近5％ 10:162020/11/12 財經 《美股掃瞄》美股消息面：美元上揚 金價回落 09:592020/11/12 財經 不甩MSCI連七降 台股漲翻 04:092020/11/12 財經要聞 不甩MSCI調降權重 台股飆新高 04:092020/11/12 財經焦點 《美股掃瞄》輪動行情回頭 那斯達克飆升2％ 09:082020/11/12 財經 《美股》新冠疫苖試驗傳佳音 莫德納飆漲8.4％ 09:422020/11/12 財經 《台北股市》MSCI權重半年調 台股估流出223億元 07:432020/11/12 財經 電子旺季到 台股行情不看淡 04:092020/11/12 投資理財 《港股》恆指紅翻黑晨跌104點 國企小漲28點 12:492020/11/12 財經 中芯國際N＋1製程小量試產 股價漲逾3％ 11:152020/11/12 財經 財經熱門新聞 疫苗來了又怎樣 專家爆美元災難還沒完 - 財經 拜登比川普更凶狠 制裁華為還有殺手鐧？ - 要聞 蘋果自研M1處理器系列Mac為何不降價？德銀竟歸責台積電 - 財經 救命疫苗變股市毒藥？華爾街大咖驚爆大危機 - 財經 《國際產業》漢莎航空大削人事成本 共體時艱 - 財經 - 時報資訊 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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