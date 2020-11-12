高雄一名在台電工作的男子為了讓前妻做親子鑑定，他先做完鑑定後，翻拍鑑定報告，並透過電腦修圖將「不能排除」改成「排除」，將親生兒子改為沒有血緣關係，藉此與前妻大吵，事後他在離婚訴訟過程中坦承此事，法官依偽造文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

判決書指出，該男與前妻在2005年12月結婚，他2016年先自己做親子鑑定，其中親子關係說明欄位原本記載「不能排除」，他卻翻拍報告成照片，再把照片利用電腦進行修改，把不能排除改為「排除」，另外再加上兩點說明，偽造出親生兒子是別人的、沒有血緣關係。

該男將偽造的照片傳給前妻，兩方為此大吵架，之後在離婚訴訟中他自己坦承修圖一事；法官認為，該男是為了逼前妻一起進行親子鑑定，一時失慮才會出此下策，犯後十分懊悔，也積極取得和解，日前依偽造文書罪判處有期徒刑2月，得易科罰金6萬元，緩刑2年。

(中時新聞網)