龍華影劇台【婦仇直播】精采預告_金思朗X尹賢旻聯手直播復仇所，準備開張，加倍奉還！！！

今年爆紅韓劇從年初的熱血復仇《梨泰院Class》到10月底上映的懸疑復仇《Penthouse 上流戰爭》都在社群引起了廣大迴響，只要有復仇劇碼觀眾們就是百看不厭。韓劇編劇們腦洞無極限，結合時下流行的「社群直播」，並找了韓國美女金思朗和今年霸屏的尹賢旻合作演出「社群直播復仇劇」《婦仇直播》，向不合理的世界進行痛快的報復。

由《梨泰院Class》姜敏九導演執導，金孝珍編劇執筆的《婦仇直播》講述，姜海拉（金思朗 飾）是著名主持人李勳碩（鄭旭 飾）的妻子，原本是人生勝利組卻捲入不倫緋聞，一夜之間跌入深淵、遭人唾棄，後來知道這一切居然是丈夫和小三金泰溫（柳善 飾）的陰謀。

為了復仇，姜海拉利用過去的記者經歷，暴露丈夫的詭計，上演大老婆反擊，並與辯護律師車敏俊（尹賢旻 飾)）、好友具恩惠（尹素怡 飾）成立了「復仇所」，利用私人調查所，通過直播將那些試圖用金錢和權力隱藏犯罪行為的人公諸於世，來一場「直播審判秀」，讓觀眾們做評判，替受害者的委屈伸張正義。

以韓國小姐冠軍出道的金思朗，出道20年因擁有防腐劑的美貌與身材成為觀眾們的女神，為了參演《婦仇直播》的女主角姜海拉，在台詞語調和發音、表情都付出了努力，從釋出的照片中可以看到金思朗左臉瘀青，有別以往貴氣完美形象，為了復仇、成功而不擇手段，為了生存而復仇，讓觀眾看到不一樣的金思朗。

出道21年的裕善是韓國婆媽劇的熟面孔，在《松藥局的兒子們》、《我世上最漂亮的女兒》都有精湛演出，為了演出具有領導者魅力的女強人首次為戲剪短髮，也是首次演出壞女人，飾演為了繼承集團不顧一切，充滿野心欲望的金泰溫，當不倫戀曝光時，與金思朗正宮和小三間的精彩對手戲值得觀眾期待。

《婦仇直播》將於11月26日起，中華電信MOD>戲劇199>追新劇，同步跟播韓國。請鎖定12月30日起，平日晚間七點，在MOD 354頻道《龍華影劇台》，全台電視首播。

(中時新聞網)