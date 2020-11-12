政院提出台北市牛肉麵節照片打臉柯文哲萊劑標示說(youtube畫面截圖)

台北市長柯文哲為了萊豬議題列席行政院會。（黃世麒攝）

台北市長柯文哲為了萊豬爭議直球對決蘇揆，表面上柯文哲說很平順，但政院在會後提出關鍵照片狠狠打臉柯文哲，說今年北市冠軍牛肉麵就是用「萊劑美牛」；對於柯文哲要求美豬標示萊劑，政院也說，萊劑是飼料添加物，政府驗證肉品殘留值定標準，「不會特別針對動物在變成肉之前吃了什麼」。

行政院發言人丁怡銘說，柯文哲在臨時動議提出相關建議，牽涉到科學標準跟衛生專業範疇，蘇揆有請衛福部跟農委會會後回應。但政院要強調，台北市辦的牛肉麵節，「今年冠軍用的就是萊克多巴胺美牛」，證明只要符合聯合國標準，安全就不會有問題，如果萊克多巴胺有問題，相信北市不會由副市長親自去頒獎。

丁怡銘並說，台灣要跟世界往來，貿易往來標準不能自己關起門來定。萊克多巴胺台灣人已經吃了8年，成分跟美豬是一樣的，台灣民眾食用美牛，已比進口30年的美豬多5倍，證明美豬沒有競爭力，市佔率僅1％，也比不上美味的台灣豬，因萊劑是飼料添加物，去驗證代謝後殘留值，目前均針對殘留值定標準，也不會特別針對動物在變成肉之前吃了什麼。

(中時 )